Ленивый эклер как из французской кондитерской с нежнейшим кремом. Тесто вас удивит

Эклеры довольно сложны в приготовлении, но сделать их можно и простым, ленивым способом. Притом получатся пирожные ровно такими же, как подают в хороших французских кондитерских.
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