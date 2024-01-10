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Без согласия: ближневосточный кризис меняется, но всё еще далек от разрешения

Без согласия: ближневосточный кризис меняется, но всё еще далек от разрешения

В палестино-израильском кризисе наметился новый поворот сюжета. В ходе продолжающегося ближневосточного турне госсекретарь США Энтони Блинкен сделал несколько важных заявлений относительно будущего автономии и необходимости существенно корректировать израильскую внешнюю политику.

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