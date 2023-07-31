БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Адмирал Ставридис, США: Мы прикроем своими кораблями с ракетами зерновозы с Украины

Адмирал Ставридис, США: Мы прикроем своими кораблями с ракетами зерновозы с Украины

С чего вдруг янки вспомнили о Ормузском проливе? Людмила Николаева Фото: XinHua/ Global Look Press Материал комментируют: Алексей Анпилогов Геннадий Котов Морские конвои НАТО могут появиться в Черном море для сопровождения судов с украинским зерном.

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Комментарии
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Валерий Махахей
И будет в Черном море плавать ставрида !!!
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