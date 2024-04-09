Боролся с зависимостью: в Москве скончался известный оперный певец из Свердловской области

41-летнего Евгения Кунгурова обнаружили мертвым. Накануне он отправил последнее сообщение супруге.В Москве обнаружили тело заслуженного артиста России, оперного певца и участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова.
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