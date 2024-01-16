Стало известно о новой экспертизе по делу режиссера Беркович

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что сотрудниками экспертной службы ФСБ была проведена новая экспертиза по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светлана Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» .
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