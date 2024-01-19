iPhone 16 получит отдельную кнопку включения камеры. И она будет механической

Apple планирует оборудовать смартфон нового поколения iPhone 16 отдельной механической кнопкой для включения и управления камеройКак сообщают инсайдеры, новая кнопка под названием Capture Button будет находиться на правой стороне корпуса iPhone — с той же стороны, где кнопка включения экрана, только ниже.