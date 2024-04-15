Статья Си Цзиньпина о культурном наследии и традиционной китайской культуре будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об усилении сохранения и преемственности культурного наследия и развитии традиционной китайской культуры будет опубликована во вторник в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.