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Китай

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Статья Си Цзиньпина о культурном наследии и традиционной китайской культуре будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об усилении сохранения и преемственности культурного наследия и развитии традиционной китайской культуры будет опубликована во вторник в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.

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