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"Испытание": Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар в Шушарах

"Испытание": Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар в Шушарах

Гендиректор Wildberries дала комментарий после масштабного пожара.Впервые после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом случившееся прокомментировала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

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