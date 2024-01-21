"Испытание": Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар в Шушарах

Гендиректор Wildberries дала комментарий после масштабного пожара.Впервые после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом случившееся прокомментировала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
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