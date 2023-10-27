Дмитрий Васильев: «Виктор Маматов оставил яркий след не только в биатлоне, а в советском спорте в целом»

«Виктор Федорович оставил яркий след не только в биатлоне, а в советском спорте в целом. Помимо того, что он сам был двукратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, он также был тренером, под руководством которого уже я стал олимпийским чемпионом.