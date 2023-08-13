"Мы вроде не туда шли?." С той стороны несется плач Ярославны. Механизированные колонны раз за разом вылетают прямиком в пекло.
Наши "корректируют" GPS и загоняют целые бригады на минполя
Комментарии
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Кошмар
И перекрывай им кислород в схронах.😀
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2 час.
Кошмар
Какой, нахрен, сын?! У тебя даже дочерей нет, ципсошник... Кстати, Геннадий Кресов умер в 1994 году. А ты кто такой?😀
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2 час.
Людмила Лиханова
Немедленно ФИО сына. Или мы сами выясним есть ли он у тебя вообще и кто ты, ципсота голимая, действующая по тупой методичке.
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1 час.
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