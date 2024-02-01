Это’О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции. ФИФА начала расследование (The Athletic)

Комитет ФИФА по этике начал расследование в отношении Самюэля Это’О. По информации The Athletic, президента федерации футбола Камеруна обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией.