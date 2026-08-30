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Газета.ру

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Трамп: канадским компаниям следует переехать в США ради отмены пошлин

Трамп: канадским компаниям следует переехать в США ради отмены пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил канадским компаниям, ведущим дела с Соединенными Штатами, перенести свой бизнес в эту страну для избежания введения новых пошлин.

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