Хакеры-вымогатели установили новый рекорд в 2023 году, заработав более $1 млрд ...

Хакеры-вымогатели установили новый рекорд в 2023 году, заработав более $1 млрдПрошедший 2023 год был удачным для хакеров-вымогателей, заработавших более $1 млрд, что является новым рекордом, пишет PCMag со ссылкой на исследование компании Chainalysis, занимающейся мониторингом блокчейнов.