Esquire.kz о QVI Vаcаy

Популярный журнал рассказал о старте работы в Казахстане платформы онлайн-бронирования QVI Vаcаy. В том числе в статье сообщается о сути каждого из трех вариантов сервиса – для «новичков», «исследователей» и «искателей приключений»; чем они отличаются по количеству предоплаченных ночей, размеру скидки, числу купонов.