Верующие отметят праздник в честь святых Евсевиев 7 мая 2024 года

7 мая верующие вспоминают сразу несколько святых Евсевиев. Самыми известными среди них были мученик Евсевий, который жил в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, которого казнили в 4 веке по приказу императора Диоклетиана, и отшельник Евсевий Пустынник.
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