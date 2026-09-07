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Мини-ПК за $140 получил Ryzen 3 и два Ethernet — Beelink EQR5 может быть компактным NAS

Мини-ПК за $140 получил Ryzen 3 и два Ethernet — Beelink EQR5 может быть компактным NAS

Компактная новинка сочетает два слота M.2 и необычный набор портов для сетевых задач Beelink без лишнего шума выпустила мини-ПК EQR5 на базе AMD Ryzen 3 7330U.

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