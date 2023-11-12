Красноярец попал под электропоезд

Красноярец угодил под колёса электропоезда. Об этом днём 12 ноября сообщила пресс-служба КрасЖД. По информации компании, всё случилось 11 ноября в 15:15, когда электропоезд «Иланская — Красноярск» подъезжал к платформе Шинный завод.
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