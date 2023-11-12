Красноярец попал под электропоезд

Красноярец угодил под колёса электропоезда. Об этом днём 12 ноября сообщила пресс-служба КрасЖД. По информации компании, всё случилось 11 ноября в 15:15, когда электропоезд «Иланская — Красноярск» подъезжал к платформе Шинный завод.