Израильтяне проверили 26 грузовиков с гуманитарной помощью, следующих в Газу

Накануне по меньшей мере 26 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через КПП "Рафах", сообщили 18 ноября в офисе координатора правительственной деятельности Израиля на палестинских территориях (COGAT).
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