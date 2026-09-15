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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Арена в Омске – одна из лучших в Европе и не уступит ни одной в НХЛ. Ведется большая работа, здорово, что правительство понимает, насколько хоккей у нас популярен»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал домашний стадион омского « Авангарда » одним из лучших в Европе и мире.

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