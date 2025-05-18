«Динамично развивающийся регион». Что оказывает позитивное влияние на устойчивый экономический рост Крыма?

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов Ирина Кивико, приняла участие в XII международной научно-практической конференции на тему «Финансовые рынки и инвестиционные процессы».
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