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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Динамично развивающийся регион». Что оказывает позитивное влияние на устойчивый экономический рост Крыма?

«Динамично развивающийся регион». Что оказывает позитивное влияние на устойчивый экономический рост Крыма?

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов Ирина Кивико, приняла участие в XII международной научно-практической конференции на тему «Финансовые рынки и инвестиционные процессы».

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