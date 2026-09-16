Кубок Кампеонес. «Интер Майами» Месси против «Крус Асуль»

«Интер Майами» и « Крус Асуль » встретятся в матче за Кубок Кампеонес. Кубок Кампеонес – матч между обладателем кубка МЛС и чемпионом чемпионов Мексики (победителем игры между чемпионами Апертуры и Клаусуры, первой и второй стадий чемпионата Мексики).
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