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Кубок Кампеонес. «Интер Майами» Месси против «Крус Асуль»

«Интер Майами» и « Крус Асуль » встретятся в матче за Кубок Кампеонес. Кубок Кампеонес – матч между обладателем кубка МЛС и чемпионом чемпионов Мексики (победителем игры между чемпионами Апертуры и Клаусуры, первой и второй стадий чемпионата Мексики).

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