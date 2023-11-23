Олаф Шольц призвал Владимира Путина вывести русские войска из Украины

Вы паскуды про Устав ООН почему то не вспоминали когда дербанили Ирак, Ливию, Афганистан, Югославию, Сирию, Судан и много кого еще, так что пасть захлопни и Путина благодарите, был бы другой, от ваших стран осталось бы только название в народных сказках ублюдки.

Аким Воземчук

Я вот тут прикинул,ведь по факту США уничтожает европейский промышленный потенциал,загоняя его в блокаду , изолируя от дешевых и выгодных поставок природных ресурсов и сырья из России.А во т на кой хрен нам России,сильная Европы?? Не нахлебались мы с ними ,когда они достигали промышленного расцвета.Не знаю как вы ,но по мне нам надо помогать американцам утопить Евросоюз,максимально взвинтить цены на энергоресурсы ,чтобы угробить ценами их промышленную индустрию раз и навсегда Евросоюз наш сосед и он же системный источник нашей безопасности на протяжении всей обозреваемой истории.Во второй мы совершили очень большой просчет,мы позволили европейцам подняться и за это они нас отблагодарили по полной. Одним словом России надо помогать США гробить Европу и самой не особо скромничать в выборе средств.