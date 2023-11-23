Канцлер ФРГ выступил с призывом "прекратить нападение и вывести войска".Выступая на саммите G20 канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Владимира Путина, также присутствовавшим на заседании в видеоформате, закончить конфликт на Украине, и вывести войска с Донбасса.
Олаф Шольц призвал Владимира Путина вывести русские войска из Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Федотов
Экскурсия по горячим точкам вылечит любого
Ответить
13 час.
Сергей Николаевич
Вы паскуды про Устав ООН почему то не вспоминали когда дербанили Ирак, Ливию, Афганистан, Югославию, Сирию, Судан и много кого еще, так что пасть захлопни и Путина благодарите, был бы другой, от ваших стран осталось бы только название в народных сказках ублюдки.
Ответить
10 час.
Аким Воземчук
Я вот тут прикинул,ведь по факту США уничтожает европейский промышленный потенциал,загоняя его в блокаду , изолируя от дешевых и выгодных поставок природных ресурсов и сырья из России.А во т на кой хрен нам России,сильная Европы?? Не нахлебались мы с ними ,когда они достигали промышленного расцвета.Не знаю как вы ,но по мне нам надо помогать американцам утопить Евросоюз,максимально взвинтить цены на энергоресурсы ,чтобы угробить ценами их промышленную индустрию раз и навсегда Евросоюз наш сосед и он же системный источник нашей безопасности на протяжении всей обозреваемой истории.Во второй мы совершили очень большой просчет,мы позволили европейцам подняться и за это они нас отблагодарили по полной. Одним словом России надо помогать США гробить Европу и самой не особо скромничать в выборе средств.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии