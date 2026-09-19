Старейшие избиратели России приняли участие в выборах депутатов Госдумы

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе субботнего брифинга рассказала о ветеране Великой Отечественной войны — Иванe Жучкове, которому более ста лет.
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