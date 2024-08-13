Серьезное наказание за сорняки уже с 15 августа: дачникам объяснили, кого будут штрафовать и какие растения считаются опасными Ольга БезродняяВладельцам земельных участков стоит внимательно следить за их состоянием: согласно законодательству РФ, за плохое содержание земли и, особенно, за выращивание сорняков предусмотрены строгие меры наказания.