НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

270 подписчиков

Серьезное наказание за сорняки уже с 15 августа: дачникам объяснили, кого будут штрафовать и какие растения считаются опасными

Серьезное наказание за сорняки уже с 15 августа: дачникам объяснили, кого будут штрафовать и какие растения считаются опасными

Серьезное наказание за сорняки уже с 15 августа: дачникам объяснили, кого будут штрафовать и какие растения считаются опасными Ольга БезродняяВладельцам земельных участков стоит внимательно следить за их состоянием: согласно законодательству РФ, за плохое содержание земли и, особенно, за выращивание сорняков предусмотрены строгие меры наказания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх