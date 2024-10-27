EvoAnth: человеческие поцелуи могли произойти от поведения предков обезьян

Британские ученые из Университета Уорика предложили теорию возникновения поцелуев у людей. Согласно их предположению, это действие связано с поведением по уходу за собой, существовавшим еще у предков человекообразных обезьян.
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