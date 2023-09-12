Нетаньяху встретится с Зеленским на Генассамблее ООН

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский во вторник, 12 сентября, сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во время Генассамблее ООН, – сообщают украинские СМИ.