Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу.
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