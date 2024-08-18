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Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу.

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