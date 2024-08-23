Захарова: тысячи граждан Запада хотят спастись в России

Тысячи граждан западных стран хотели бы переехать в Россию, чтобы спастись от влияния существующих на Западе идеологий, заявила в беседе с радио «Комсомольская правда» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии