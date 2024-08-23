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Daily Moscow

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Захарова: тысячи граждан Запада хотят спастись в России

Захарова: тысячи граждан Запада хотят спастись в России

Тысячи граждан западных стран хотели бы переехать в Россию, чтобы спастись от влияния существующих на Западе идеологий, заявила в беседе с радио «Комсомольская правда» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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