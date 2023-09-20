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Геннадий Зюганов: «ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы»

Геннадий Зюганов: «ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы»

Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба – «ЦСКА – 100 лет побед». «Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.

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