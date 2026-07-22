Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске прошел V Всероссийский слет многодетных семей

В Смоленске прошел V Всероссийский слет многодетных семей

Открытие состоялось в Штабе общественной поддержки «Единой России» Смоленск на три дня стал «многодетной» столицей России, приняв многодетных родителей из самых разных уголков страны в рамках V Всероссийского слета многодетных семей, который организует общественная организация «МногоМама».

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