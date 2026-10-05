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Царьград

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Главу Росздравнадзора Самарской области арестовали за взятку в 800 тысяч

Главу Росздравнадзора Самарской области арестовали за взятку в 800 тысяч

Глава территориального управления Росздравнадзора в Самарской области заключена под стражу по подозрению в получении 800 тысяч рублей за искажение результатов проверки организации, оказывающей косметологические услуги.

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