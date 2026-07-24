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Вот история

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Анатомия пензенской промышленности: три столпа, скрытые парадоксы и тревожные звоночки в цифрах 2026 года

Анатомия пензенской промышленности: три столпа, скрытые парадоксы и тревожные звоночки в цифрах 2026 года

Разбирая свежий отчет Пензастата за первые пять месяцев 2026-го, я поймала себя на мысли, что сухие колонки цифр об отгрузке товаров порой рассказывают о реальности куда больше, чем многостраничные аналитические доклады.

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