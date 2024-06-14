В Автозаводском ПНИ прошел мастер-класс по аромадизайну

Редакция сайта pravda-nn.ru совместно с волонтерской «Службой заботы» и аромадизайнером, владелицей бутика «Цвети и пахни» Ольгой Белой организовали мастер-класс для подопечных Автозаводского психоневрологического интерната в Нижнем Новгороде.
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