«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • лина любимцева
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Комментарии
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В
Владимир
Надо не только добивать Украину, но и что-то делать с Таджикистаном.
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3 час.
лина любимцева
Силовики ТОЖЕ ЛЮДИ!!   НЕ ТРОГАТЬ СИЛОВИКОВ!!
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4 мин.
лл
лина любимцева
Полностью поддерживаю ваше мнение!
Ответить
4 мин.

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