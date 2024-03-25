«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

"В Киеве невероятно экономны": Прилепин объяснил величину вознаграждения за теракт в "Крокусе" Один из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" сказал на допросе, что ему была предложена оплата в 500 тыс.
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