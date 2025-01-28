В «Царском Селе» поделились письмом 1944 года, сотрудница музея написала его после освобождения Пушкина

Автором послания является Вера Владимировна Лемус В музее-заповеднике «Царское Село» продемонстрировали переписку научных сотрудников музея Веры Владимировны Лемус и Евгении Леонидовны Туровой от 30 января 1944 года.
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