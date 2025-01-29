Новый поворот в деле чиновников, разворовавших, как предполагается, средства, выделенные на создание укрепрайонов в Курской области.
Скандал в Курской области
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
может пора уже по принципу Китая, за такое воровство - высшая мера социальной защиты?
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20 час.
ВК
Вад Кук
Мы же гуманные нельзя так , только им все можно и если даже попадутся им и срока ниже нижнего и срок давности все для них , а нам повышение цен и тарифов
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17 час.
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