Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    ну конечно в первый раз...вы всегда так пишите)))). Я даже другого не ожидала)))). Ну понимаю, склерозик замучал...ну...Жена Петросяна. С...
  • Olga Rogova
    но вы тем не менее, опустились до её уровня, этой Брухуновой. И что вы мне "не первый раз" там что-то говорите, я вас...Жена Петросяна. С...
  • Olga Rogova
    смотрю, вы ей завидуете зелёной завистью по поводу её отдыха на Мальдивах... 🤢... Да и её гардероб вам покоя не даёт...Жена Петросяна. С...

Скандал в Курской области

Скандал в Курской области

Новый поворот в деле чиновников, разворовавших, как предполагается, средства, выделенные на создание укрепрайонов в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
может пора уже по принципу Китая, за такое воровство - высшая мера социальной защиты?
Ответить
20 час.
ВК
Вад Кук
Мы же гуманные нельзя так , только им все можно и если даже попадутся им и срока ниже нижнего и срок давности все для них , а нам повышение цен и тарифов
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх