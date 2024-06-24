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Готовность котельных к холодам проверили в 4 военных городках Подмосковья

Готовность котельных к холодам проверили в 4 военных городках Подмосковья

Подготовка к следующему отопительному сезону продолжается в Подмосковье. На этот раз готовность котельных и теплосетей проверили в военных городках, расположенных в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истра.

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