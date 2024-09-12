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Нацистский поворот, денежные скандалы и раскол в оппозиции: чем живёт Светлана Тихановская

Нацистский поворот, денежные скандалы и раскол в оппозиции: чем живёт Светлана Тихановская

676 прочтений Вчера За 4 года глава «белорусского правительства в изгнании» Светлана Тихановская растратила свой политический капитал, но неплохо на этом заработала.

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