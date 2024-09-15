Байден не согласует Киеву удары вглубь России, пока не получит план победы

Президент США Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, пока Владимир Зеленский не представит ему свой так называемый «победный» план, сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.
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