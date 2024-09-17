Считающий себя женщиной блогер убил политического активиста в Петербурге

В Санкт-Петербурге трансгендерный блогер по имени Александр Синько (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) убил активиста Виталия Иоффе, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
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