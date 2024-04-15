США уничтожили более 80 БПЛА, выпущенных 13 апреля по Израилю из Ирана и Йемена

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили более 80 беспилотных летательных аппаратов, а также не менее шести баллистических ракет, которые были выпущены 13 апреля по Израилю с территории Исламской Республики Иран и Йемена.
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