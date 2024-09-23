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Гастроэнтеролог Сухорукова: некоторым людям нужно отказаться от жареных яиц

Гастроэнтеролог Сухорукова: некоторым людям нужно отказаться от жареных яиц

Куриные яйца способны навредить некоторым категориям граждан. Подробности в беседе с РИА Новости озвучила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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