Гастроэнтеролог Сухорукова: некоторым людям нужно отказаться от жареных яиц

Куриные яйца способны навредить некоторым категориям граждан. Подробности в беседе с РИА Новости озвучила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии