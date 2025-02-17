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Генералы пошли на военное преступление. Дыры в обороне затыкать некем. Прорывы сразу с четырёх сторон. Сводка с фронтов СВО

Генералы пошли на военное преступление. Дыры в обороне затыкать некем. Прорывы сразу с четырёх сторон. Сводка с фронтов СВО

Прорывы обороны сразу с четырёх направлений. Враг внезапно активизировался на Херсонском направлении, где наши бойцы столкнулись с дефицитом.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А чем наши интендант заняты, лодок нет, хотя заводы могут просто завалить войска этой продукцией, только успевай отгружать! Опять ждут, что народ сброситься и валонтеры привезут? А в РА вообще что то есть.
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20 час.
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