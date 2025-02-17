Генералы пошли на военное преступление. Дыры в обороне затыкать некем. Прорывы сразу с четырёх сторон. Сводка с фронтов СВО

ИМ

Ильдус Мамлеев

А чем наши интендант заняты, лодок нет, хотя заводы могут просто завалить войска этой продукцией, только успевай отгружать! Опять ждут, что народ сброситься и валонтеры привезут? А в РА вообще что то есть.