"20 лет торгуем, никто не умер!" За мигрантский ларёк заступились в КТОСе

Активисты "Русской Общины" проверили торговую точку в центре Челябинска и нашли массу нарушений.В непосредственной близости от здания Челябинского областного суда активно работает незаконная торговая точка.
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