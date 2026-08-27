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Сухов: курдские лидеры в Сирии нацелены на интеграцию

Сухов: курдские лидеры в Сирии нацелены на интеграцию

Курдский военный альянс «Сирийские демократические силы» объявил о самороспуске. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов рассказал RTVI о последствиях этого шагаКурдский военный альянс «Сирийские демократические силы» объявил о самороспуске.

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