В Ростове полицейские проверяют конфликт со стрельбой на детской площадке

Один из участников не совладал с эмоциями и достал оружие.В Ростове-на-Дону силовики проверяют появившуюся в социальных сетях информацию о конфликте со стрельбой на детской площадке вблизи с многоквартирными домами на проспекте Нагибина.
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