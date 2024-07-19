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Царьград

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В Ростове полицейские проверяют конфликт со стрельбой на детской площадке

В Ростове полицейские проверяют конфликт со стрельбой на детской площадке

Один из участников не совладал с эмоциями и достал оружие.В Ростове-на-Дону силовики проверяют появившуюся в социальных сетях информацию о конфликте со стрельбой на детской площадке вблизи с многоквартирными домами на проспекте Нагибина.

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