Эксперт Сивков предостерег Великобританию от отправки боевых кораблей в Черное море

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Отправка военных кораблей Великобритании в Черное море создаст дополнительную и очень значительную напряженность в регионе, уверен военный эксперт Константин Сивков.
https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Отправка военных кораблей Великобритании в Черное море создаст дополнительную и очень значительную напряженность в регионе, уверен военный эксперт Константин Сивков.
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