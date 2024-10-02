Физиотерапевт сообщил о необходимости разминаться каждые 45 минут во время сидячей работы

Пятиминутная «пассивная» зарядка полезна для осанки. Положение «нога на ногу», напротив, приводит к незамедлительному её нарушению, отметил эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.
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