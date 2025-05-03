Принц Гарри сделал заявление о трагической гибели принцессы Дианы

Он проиграл суд, в котором требовал обеспечивать его охрану на деньги налогоплательщиков Принц Гарри проиграл суд, в котором требовал восстановления государственной охраны во время визитов в Великобританию.
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