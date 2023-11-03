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Бегут, сдаются и бунтуют. В украинских каналах паникуют - из Генштаба утекли данные про боевиков

Бегут, сдаются и бунтуют. В украинских каналах паникуют - из Генштаба утекли данные про боевиков

В украинских телеграм-каналах упаднические настроения сменяются на панические. Из Генштаба ВСУ утекли данные, что боевики отказываются исполнять указания киевского режима, вместо этого выбирая побеги и сдачи в плен.

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